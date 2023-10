Er hielt Menschen durch Gespräche, das Angebot einer Tasse Tee und manchmal sogar durch körperliche Gewalt davon ab, ins Meer zu springen.

Don Ritchie starb im Jahr 2012 im Alter von 85 Jahren. Er lebte gegenüber einem Gebiet im Osten Sydneys namens The Gap, das auch für seine Schönheit bekannt ist.

Lebensretter

Im Laufe von fast 50 Jahren ging Herr Ritchie auf Menschen zu, die oft kurz davor waren, sich von der Klippe von The Gap zu stürzen. "Ich habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen, einfach so, indem ich sagte: 'Was machst du hier? Bitte kommen Sie und reden Sie mit mir, kommen Sie auf eine Tasse Tee, kommen Sie auf ein Bier", sagte Ritchie 2008 in einem Interview.

"Ein großer Prozentsatz von ihnen kam und sprach mit mir." Auch hochrangige Politiker haben Ritchie gewürdigt, und einer nannte ihn einen "großen Australier".