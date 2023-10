Nehammer-Video - Hacker: 'Es ist zum Kotzen'

Das letzten Mittwoch publik gewordene Video von Bundeskanzler Karl Nehammer in einer Vinothek sorgt für eine Welle der Empörung. Nun attackiert auch der Wiener SPÖ-Gesundheitstadtrat Peter Hacker den Bundeskanzler.

Wien. Nachdem am Mittwochabend ein Video auf Twitter aufgetaucht ist, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in geselliger Runde in einer Vinothek zeigt, erntet der Kanzler dafür am Donnerstag Kritik. In der sechsminütigen Aufnahme empört er sich über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Diskussion um Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Empört über das Video hingegen zeigen sich ÖGB, Caritas, die Opposition und der grüne Koalitionspartner.

Immer mehr Lehrerinnen machen im Sommer Ferien von der Karenz

So lacht Österreich über den Burger-Kanzler

Aufreger Video

"Ich habe mit meinen Sozi-Freunden oder linken Freunden, das ist jetzt ein Euphemismus, könnt's euch vorstellen, das sind keine Freunde (...)" startet das Video, aufgenommen bei einem Besuch bei der ÖVP Hallein Ende Juli. Was folgt, ist eine Empörungsrede Nehammers vor Parteifreunden. Etwa über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Betreuungspflichten haben. Aber auch wenn es heiße, es gebe Kinder, die keine warme Mahlzeit bekämen, regt das den Kanzler auf: "Wisst's was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's", so Nehammer.

Das Video löste eine Welle der Empörung quer durch alle politischen Parteien. Sogar der Comedian Gernot Kulis parodierte den Kanzler, indem er einen "selbstbesorgten Burger" bei McDonalds kaufte.

Das sagt Hacker

Nun attackiert der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker Kanzler Karl Nehammer im OE24-Interview. "Ich finde es ehrlich gesagt wirklich zynisch, wenn nicht sogar zum Kotzen, ganz offen und ehrlich gesagt. Man kann sich doch nicht hinstellen, hat einen Prosciutto vor sich (..) und fabuliert über die Armen, die gefälligst mehr hackln sollen. Das ist ein inakzeptabler Zynismus, den sich ein Bundeskanzler, egal ob im Wahlkampf oder nicht, nicht leisten kann. Ich finde, er sollte sich für diesen absoluten Fehltritt entschuldigen", so Hacker im OE24-Interview.

Das ganze Hacker-Interview gibt es heute ab 21:00 Uhr bei FELLNER! LIVE auf OE24.TV.