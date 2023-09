So lacht Österreich über Burger-Kanzler Nehammer

Nachdem am Mittwochabend ein Video auf X (Twitter) aufgetaucht ist, das Karl Nehammer (ÖVP) in geselliger Runde zeigt, erntet er dafür nicht nur Kritik – zahlreiche Menschen machen sich auch über den "Burger"-Kanzler lustig.

In der Aufnahme empört sich Nehammer über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Diskussion um Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Empört über das Video hingegen zeigen sich ÖGB, Caritas, die Opposition und der grüne Koalitionspartner. Der Kanzler rechtfertigte sich in einem Video auf Social Media.

Aufregung um Aussagen

"Ich habe mit meinen Sozi-Freunden oder linken Freunden, das ist jetzt ein Euphemismus, könnt's euch vorstellen, das sind keine Freunde (...)" startet das Video, aufgenommen bei einem Besuch bei der ÖVP Hallein Ende Juli. Was folgt, ist eine Empörungsrede Nehammers vor Parteifreunden.

Etwa über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Betreuungspflichten haben. Aber auch wenn es heiße, es gebe Kinder, die keine warme Mahlzeit bekämen, regt das den Kanzler auf: "Wisst's was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's", so Nehammer.

Burger King wirbt: "N' hammer Preis!"

Ein Satz mit Folgen, der für Kritik und Belustigung gleichermaßen sorgte. Denn nicht nur zahlreiche Social-Media-User machten sich mit Photoshop-Bildern über den Kanzler lustig, auch Fast-Food-Riese Burger King nahm Nehammer mit einer Aktion aufs Korn.

"Hey Karl, du warst wohl schon lange nicht mehr bei Burger King… was N’ hammer Preis!", schrieb der McDonald's-Konkurrent zu einem Sujet mit dem Text: Von King zu Kanzler".

Als "Gegenprogramm" zu Fast Food ließ sich Rudolf Klappacher eine Aktion für Kinder bis 15 Jahren einfallen: In seiner Bäckerei in Grödig wird eine Woche lang ein "Nehammer-Weckerl" (Dinkelvollkorn-Brötchen mit Schinken, Käse, Paprika und Tomate) für nur 1,50 Euro angeboten.

''Hamburger''-Eklat: Bäcker bietet jetzt Nehammer-Weckerl an

Auch die Bäckerei Der Mann nutzte den Burger-Sager des Kanzlers als Steilvorlage, um für ihre Brotwaren zu werben.

Kulis bestellt als Schmähhammer Kanzler-Menü

Für Comedian Gernot Kulis war das Nehammer-Video Anlass, wieder in seine Parodie-Rolle des Karl Schmähhammer zu schlüpfen. In einem viralen Video besucht er zusammen mit "Bundesbasti" einen McDonald's, um sich ein Kanzler-Menü zu bestellen.

Bierpartei-Chef Dominik Wlazny alias Marco Pogo nahm den Kanzler ebenfalls gekonnt aufs Korn. Auf X teilte er ein "Crappy Meal" in Anspielung auf das bei Kindern beliebte Happy Meal bei McDonald's.

Der Inhalt? Ein wahrer Brüller voller Anspielungen: Neben einem McNormal -Schnitzel, 1 von 5 bunten Psychopharmaka und einem Wasserbier zum Exen gibt es auch einen Luftballon mit heißer Luft, Kinogutscheine für den Kurz-Film und nicht zuletzt eine spaßige Karl Nehammer Witzfigur.

Auch auf TikTok wurde Nehammer Ziel zahlreicher Ulk-Videos.

Ob Nehammer seine umstrittenen Aussagen in dem Video aus einer Salzburger Vinothek ein Jahr vor der nächsten Nationalratswahl schadet oder nicht – neben aller Kritik sorgte der Kanzler jedenfalls indirekt und unfreiwillig auch für große Erheiterung im ganzen Land.