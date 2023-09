Nach Nehammer-Video: Alle bestellen jetzt das Kanzlermenü

Auf TikTok gehen derzeit Videos viral, in denen bei McDonalds das „Kanzlermenü“ bestellt wird.

Bundeskanzler Karl Nehammer sorgte diese Woche mit einem Video für den großen Aufrger. In dem rund sechsminütigen Clip hält der ÖVP-Chef eine Brandrede und empört sich über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, obwohl sie keine Betreuungspflichten haben, Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Das Video entstand bereits Ende Juli bei einer Veranstaltung in Hallein (Salzburg).

Besonders Nehammers Burger-Sager sorgt dabei weiterhin für Wirbel. " Wisst’s was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist, ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald’s. 1,40 Euro. 1,40 Euro. Wenn ich jetzt noch Pommes dazu kauf, sind’s 3,50 Euro. Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können", so der Kanzler.

Der nicht gerade gesunde Essenstipp sorgt nun für einen Hype auf TikTok. In den letzten Tagen wurden Dutzende Videos gepostet, in denen das „Kanzlermenü“ bei McDonald’s bestellt wird.

Für den Hamburger mit kleinen Pommes müssen die Kunden allerdings mehr als die von Nehammer im Video gesagten 3,50 zahlen. Aktuell kostet das Kanzlermenü 3,90 Euro.

Hier eine Auswahl der besten Kanzlermenü-Videos