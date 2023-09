''Hamburger''-Eklat: Bäcker bietet jetzt Nehammer-Weckerl an

Nehammer hielt in einer rund sechsminütigen Aufnahme eine Rede vor – wie er selbst sagt – ''gestandenen'' ÖVPlern. Die von Nehammer getätigten Aussagen sorgen für heftige Diskussionen. Ein Bäcker ließ sich nun als ''Gegenprogramm'' eine besondere Aktion einfallen.

In der sechsminütigen Aufnahme empört sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Diskussion um Kinderarmut und die Sozialpartnerschaft. Aber auch wenn es heiße, es gebe Kinder, die keine warme Mahlzeit bekämen, regt das den Kanzler auf: "Wisst's was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's", so Nehammer in dem sechsminütigen Clip. Empört über das Video hingegen zeigen sich ÖGB, Caritas und Opposition.

Bäcker bietet jetzt Nehammer-Weckerl an

Nach der Aufregung um Nehammers Hamburger-Sager hat sich ein Bäcker in Grödig (Salzburg) eine besondere Aktion als Gegenprogramm einfallen lassen. Die Bäckerei Klappacher bietet jetzt ein "Nehammer-Weckerl" in Anspielung auf die umstrittenen Kanzler-Aussagen an. Dabei handelt es sich um ein Dinkelvollkorn-Brötchen mit Schinken Käse Paprika und Tomate. Die Aktion gilt für Kinder bis 15 Jahren und beginnt ab morgen für eine Woche. Als Alternative gibt es eine selbstgemachte Pizzaschnitte, die aufgewärmt wird.

Das "Nehammer-Weckerl" und die Pizzaschnitte kosten jeweils 1,50 Euro. Nadja Klappacher sagt zu der Aktion: "Ich bin selber Mutter und mir ist es persönlich auch sehr wichtig, dass die Ernährung gesund ist. Ich finde es ganz wichtig, dass wir jetzt das Nehammer-Weckerl verkaufen und das die Kinder etwas Warmes haben." Ihre Kinder würden ein bis zwei Mal im Jahr auch Hamburger bekommen.