Nehammer muss sich entschuldigen oder zu McDonald's wechseln

Karl Nehammer und seine Burger und Pommes-Tipps lösen selbst in Teilen der ÖVP Entsetzen aus. Der ÖVP-Bundeskanzler verspielt gerade das letzte politische Kapital seiner Partei.

Es erinnert - nur auf viel platterem Niveau - an Wolfgang Schüssels "es gibt keinen Pflegenotstand-Sager " 2006. Damit besiegelte der damalige ÖVP-Kanzler sein Schicksal - und jenes seiner Partei - im Nationalratswahlkampf 2006. Die ÖVP verspielte damit damals endgültig das Kanzleramt. Eine Geschichte, die sich gerade wiederholen könnte. Nur dieses Mal geht es um "Hamburger".

Karl Nehammers Tiraden gegen Frauen, die nicht mehr arbeiten wollen würden, obwohl sie arm seien, gegen die Sozialpartner, gegen Arbeitslose, Medien und Linke kommen vermutlichin tief schwarz-türkisen Kernschichten sogar an. Nur sind das halt maximal 20 Prozent und qualifizieren den türkisen Kanzler höchstens für Platz drei.

Nehammers befremdliches Weltbild

Dass ein Bundeskanzler (!) dieser Republik - in Zeiten der Rekord-Teuerung und Rezessionsängsten - ernsthaft erklärt, dass kein Kind auf warme Mahlzeiten verzichten müsse, weil ein "Hamburger bei McDonald ´s 1,40" und "mit Pommes dazu 3,50 Euro" kosten würden, sorgt selbst in gar nicht so kleinen Teilen der ÖVP für entsetztes Kopfschütteln. Der "Rat" ist nicht nur brandgefährlich - Disclaimer: Bitte geben Sie Ihren Kindern nicht täglich Hamburger und Pommes von Fastfood-Ketten - für die Gesundheit von Kindern, es zeigt auch ein befremdliches Weltbild.

Nach seinem misslungenen Scherz über "Alkohol und Psychopharmaka"" ist es mindestens zum zweiten Mal, dass sich eine schaurig überraschte Öffentlichkeit fragen muss: Tickt der Kanzler einfach so? Und, wenn ja, ist der dann als Regierungschef wirklich der Richtige? Jeder Mensch kann Fehler machen. Vielleicht war es ein langer Wahlkampf-Tag, der ihn zu unüberlegten Dummheiten animiert hatte. Vielleicht ist es auch Ahnungslosigkeit.

Nehammer einzige Wahl: eine Entschuldigung

Karl Nehammer und die ÖVP sollten dieses Mal jedenfalls nicht die verfolgte Unschuld spielen. Der ÖVP-Chef hat jetzt nur noch eine Möglichkeit dieses Video-Debakel zu stoppen: er MUSS sich entschuldigen - für seine "Respektlosigkeit" gegenüber Menschen, die es nicht so gut haben wie er. Gegenüber Frauen, die nicht einfach aus Faulheit, wie er offenbar glaubt, nicht Vollzeit arbeiten. Und natürlich bei all jenen Familien, die jeden Cent drei Mal umdrehen, um ihren Kindern noch eine gesunde Mahlzeit zu ermöglichen.

Falls Nehammer und die Seinen die Empathielosigkeit seiner Worte jedoch wirklich nicht verstehen, bleibt ihm ein Plan B: Ein Wechsel zu McDonald´s. Dann könnte ER ja täglich Hamburger und Pommes essen.

Das Aufreger-Video des Kanzlers im Wortlaut