Wirbel um Nehammer-Video: Armut, DDR-Vergleich und Mäci-Hamburger

Im Netz geht derzeit ein Video von Bundeskanzler Nehammer viral. Es zeigt den Kanzler beim Halten einer Brandrede in geselliger Runde und wurde wohl heimlich aufgenommen.

Am Mittwochabend kursierten die ersten Auszüge des Clips in den sozialen Medien. Es ist ein Video, welches Österreich vermutlich noch einige Tage beschäftigen wird. Nehammer hält in der rund sechsminütigen Aufnahme eine Rede vor - wie er selbst sagt - "gestandenen" ÖVPlern. Die von Nehammer getätigten Aussagen sorgen für heftige Diskussionen.

Zur Kinderarmut und dem Argument, Eltern könnten sich kein warmes Essen für ihre Kinder leisten, meint der Kanzler, welche Erziehungsberechtigten könnten sich nicht 3,50 Euro für einen McDonald's-Hamburger und Pommes leisten. Nehammer erklärt weiter: "Wenn wir uns in dieser Diskussion verlieren, und das ärgert mich besonders, weil es in den Medien überhaupt nicht stattfindet, dann reden wir von Staatswirtschaft. Dann heißt das: Jeder Elternteil hat sein Kind beim Staat einzumelden, wir machen Kalorientabellen, wir schauen wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird's ernährt und dann sind wir in der DDR".

Des Weiteren behauptete Nehammer, der Anteil von Müttern in Teilzeit bleibe auf dem Arbeitsmarkt gleich. Daraus schließt er, dass die Armut in Österreich kein großes Problem sein könne. Denn: "Wenn i zu wenig Geld hab', geh i mehr arbeiten."

Außerdem teilt er gegen die Wirtschaftskammer und die Gewerkschaft aus. So meint Nehammer, wenn er zu den Tarifverhandlungen etwas sagen würde, dann hieße es "putz di, Sozialpartnerschaft!" Nehammer weiter: "Wir haben letztes Jahr schon versucht, dass die Lohnabschlüsse weniger hoch ausfallen." Dafür sei man den Gewerkschaften auch mit der Abschaffung der Kalten Progresssion entgegengekommen. Jedoch hätten die Arbeitnehmervertreter auf den Durchrechnungszeitraum gepocht. "Die Gewerkschaft ist so stur".

Das Video dürfte bereits Ende Juli bei einer ÖVP-Veranstaltung in Hallein entstanden sein.

SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich via X bereits geäußert. Er nimmt zwar nicht direkt Bezug auf den Clip, schreibt jedoch: "Die Österreicherinnen und Österreicher haben einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiert, statt sie zu verachten."