''Party-Kanzler'' Nehammer liefert nächsten Bierzelt-Hit

Bundeskanzler Karl Nehammer bewies sich einmal mehr als Stimmungsmacher auf Festzelten.

Erst im Juni dieses Jahres kursierte ein Party-Video von Kanzler Nehammer und Staatssekretärin Claudia Plakolm im Netz. Beim Gauderfest im Tiroler Zillertal, das bereits im Mai stattfand, wagte sich Nehammer schließlich sogar ans DJ-Pult.

Wenige Monate vergingen, da sorgte ein Video des Kanzlers vom Ausseer Kirtag erneut für Aufsehen. Darauf zu sehen: Nehammer beim "Exen", also in einem Zug trinken, eines 'Bieres'. Später stellte sich heraus, dass es ein bisschen Bier vermengt mit viel Wasser war - also ein (sehr) saurer Radler. Im Kanzleramt hielt man jedoch fest, ihm sei das 'Bier' in die Hand gedrückt worden. Er habe den sauren Radler nicht selbst bestellt.

Jetzt gibt es erneut Furore über ein Party-Video des Kanzlers. Beim Rupertikirtag in Salzburg gesellte sich Nehammer im Festzelt auf die Bühne zur Musikkapelle und sang beim Schlager-Hit "Dem Land Tirol die Treue" mit. Allerdings durfte Nehammer nicht das Mikrofon übernehmen, wodurch die Stimme des Kanzlers in der Menge untergeht.

Ganz unproblematisch ist das Lied "Dem Land Tirol die Treue" übrigens nicht. Zwar heißt es im Songtext noch harmlos:

Ein harter Kampf hat dich entzwei geschlagen,

von dir gerissen wurde Südtirol.

Allerdings gibt es nach diesen Zeilen manchmal den Zwischenruf "Gott sei dank!" aus dem Publikum. Wegen diesem Dazwischen-Gegröle empfahl der Komponist des Stücks, Florian Pedarnig (1938 - 2022) sogar einst, das Lied "bei bestimmten Anlässen nicht mehr" zuspielen. Etwa bei Zeltfesten, wo Alkohol getrunken wird.