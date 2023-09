Enthüllt: Nehammer trank doch kein Bier auf Ex

Der Kanzler trank doch nur ein Fake-Bier auf dem Altausseer Kirtag.

Der traditionsträchtige Altausseer Kirtag lockt jährlich Tausende Besucher ins steirische Salzkammergut. So auch Bundeskanzler Karl Nehammer, der sich beim 61. "Altausseer Kiritog" unter die Menge mischte. Neben zahlreichen Handshakes und kurzen Gesprächen mit anderen Gästen, ließ es sich Nehammer auch nicht nehmen, die "Altausseer Bierzeltmusi" auf der Bühne zu dirigieren.

Von der körperlichen Anstrengung offenbar durstig, griff der ÖVP-Kanzler schließlich zum Bierglas - und "exte" es vor der jubelnden Menge. In den Kommentaren wird die Aktion größtenteils gefeiert. Ein User schreibt etwa: „Geile Sau, der Karli, so muss ein österreichsicher Mann, wer kein Bier ext ist nicht normal."

Wasser mit Bier gemischt

Nun kam jedoch heraus, dass der Kanzler doch kein ganzes Krügerl Bier exte. Wie Feuerwehr-Kommandant Werner Fischer enthüllt, trank Nehammer ein Glas Wasser, dass mit ein wenig Bier gemischt wurde. „Man sieht es am Schaum“, so der Altausseer.

Man könne einem Politiker „diese ganze Trinkerei nicht zumuten“, so Fischer weiter. Er habe deshalb etwa zwei Zentimeter Bier in ein Glas schütten lassen und dieses dann mit Wasser aufgefüllt.

Er habe dies dem Kanzler dann auch mitgeteilt. Nehammer soll sich beim Feuerwehr-Kommandant sogar dafür bedankt haben.