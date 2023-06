Nehammer als DJ: So haben Sie den Kanzler noch nie gesehen

Bundeskanzler Nehammer und Staatssekretärin Plakolm feierten wilde Party.

Zwischen Meetings, Verhandlungen und Regierungsarbeit hat Kanzler Nehammer offensichtlich eine Gelegenheit gefunden, dem Alltagstrott zu entfliehen. In ausgelassener Stimmung feiert er gemeinsam mit Staatssekretärin Claudia Plakolm. Seite an Seite mit DJ Stockanatotti lassen sie ihre Tanzbeine schwingen. Das Publikum ist begeistert von den Showeinlagen Nehammers und springt völlig losgelöst mit.

Kanzler wagt sich sogar ans DJ-Pult

Während die Partynacht in vollem Gange ist, scheinen alle Hemmungen gefallen zu sein. Nehammer wagt sich sogar ans DJ-Pult. Dazu tanzt er ausgelassen mit Plakolm. Online gestellt hat das Video DJ Stockanotti auf seinem TikTok-Kanal. Auf Social Media wurde es bereits hundertfach geteilt. Dazu schrieb der DJ: "So sind die modernen Politiker unserer Zeit. Die sich mit unseren Bürgerinnen & Bürgern menschlich in die Life Moments verbinden. We are one." Entstanden ist das Video übrigens bereits Anfang Mai beim Gauderfest im Tiroler Zillertal.