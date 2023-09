Im Internet kursiert derzeit ein Video von Bundeskanzler Karl Nehammer.

Der wohl heimlich aufgenommene Clip von Karl Nehammer dauert zwar nur sechs Minuten, sorgt aber für heftige Diskussionen und Reaktionen im Netz. Lesen Sie hier mehr zu den strittigen Aussagen des Kanzlers.

Hier das ganze Video, es kann sich jeder selbst einen Reim darauf machen. https://t.co/nXuK9C4YYm — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 27, 2023

Politiker reagieren auf Aufreger-Video

SPÖ-Chef Andreas Babler hat sich via X bereits geäußert. Er nimmt zwar nicht direkt Bezug auf den Clip, schreibt jedoch: "Die Österreicherinnen und Österreicher haben einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiert, statt sie zu verachten."

SPÖ-Kollegin Eva-Maria Holzleitner schreibt via X: „Nehammer muss sich bei den Frauen entschuldigen. Wer leistet den Großteil der unbezahlten Arbeit in diesem Land?

Viele Stellen u.a. nicht Vollzeit ausgeschrieben oder verfügbar. Die Liste der Gründe für Teilzeit ist lang. Faulheit dazuzuzählen ist eine Unterstellung u Frechheit!"

Henrike Brandstötter von den NEOS meint: „Erschütternd! #Nehammer beklagt sich derb über Teilzeit arbeitende Frauen - als Karrierepolitiker bei der ÖVP, die seit Jahrzehnten keine Rahmenbedingungen für Frauen schafft, damit diese nicht vom Partner oder Staat abhängig sind."

„Absolut weltfremd und beschämend was der Kanzler da von sich gibt. Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie die unbezahlte Arbeit in diesem Land erledigen! Kinder betreuen, ältere Menschen pflegen, Haushalt. Frauen sind deshalb auch viel häufiger von Altersarmut betroffen", poltert die grüne Gewerkschafterin Karin Stanger.

Reaktionen aus dem Netz:

Die Armut treibt viele zum McDonalds. Die sollten lieber was hackeln gehen.#Nehammer #ÖVP pic.twitter.com/GEbZfBz7gr — Jesse, das Herrl von Thomas (@ThomasPoebel) September 27, 2023