''Hey Karl'': Burger King startet Nehammer-Aktion

''Wisst’s was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist, ist nicht gesund, aber sie ist billig: Ein Hamburger bei McDonald’s. 1,40 Euro.'', erklärte Nehammer in einer Brandrede in geselliger ÖVP-Runde. Das lässt Konkurrent Burger King nicht auf sich sitzen.

Das Aufreger-Video von Karl Nehammer, welches bereits Ende Juli in Hallein offenbar heimlich aufgenommen wurde, schlägt hohe Wellen. In der sechsminütigen Aufnahme empört sich der Kanzler über Frauen, die in Teilzeit arbeiten, die Sozialpartnerschaft und hat auch zur Kinderarmut eine klare Meinung. "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich?", so Nehammer. Er rechnet vor: Die billigste warme Mahlzeit in Österreich, laut Kanzler ein Hamburger von McDonald's, koste lediglich 1,40 Euro. Mit Pommes als Beilage sei man bei 3,50 Euro. McDonald's-Sager von Nehammer: So reagiert das Netz

Nehammer: So verteidigt er das Aufreger-Video

''Hamburger''-Eklat: Bäcker bietet jetzt Nehammer-Weckerl an Die Aussagen greift jetzt der Fast-Food-Riese Burger King auf. Denn auch der McDonald's-Konkurrent kann mit niedrigen Preisen punkten. "Hey Karl, du warst wohl schon lange nicht mehr bei Burger King... was N'hammer Preis! Jetzt den 1+1 Coupon in der App holen", schreibt Burger King Österreich auf ihrer Facebook-Seite. Dazu postet das Unternehmen ein Bild der 1+1-Aktion "Von King zu Kanzler".