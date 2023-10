Kuh quetscht Tierarzt zu Tode

Die örtliche Polizei gab bekannt, dass der Mann kurzzeitig von dem Tier eingequetscht wurde.

In einem Stall in Raisting, Bayern, ereignete sich am Samstagnachmittag ein schrecklicher Vorfall Ein 67-jähriger Tierarzt verlor sein Leben, als er von einer Kuh in die Zange zu Tode gequetscht wurde.

So oft sind Kinder in der Schule am Handy

Tragischer Vorfall

Die örtliche Polizei gab bekannt, dass der Mann kurzzeitig von dem Tier eingequetscht wurde. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen blieb jede Hilfe vergebens, und der Tierarzt verstarb noch am Unfallort im Stall.

Die genauen Umstände dieses tragischen Vorfalls sind Gegenstand einer Untersuchung durch die Kriminalpolizei. Bisher gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden