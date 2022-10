Eine Hundebesitzer möchte nur in Ruhe lesen, doch sein Hund hat andere Pläne. Mit intensivem Starrblick möchte er seinem Herrchen wohl signalisieren, er bräuchte nun Aufmerksamkeit.

Ein süßer, aber äußert liebesbedürftiger Hund dürfte seinem Herrchen wohl manchmal ziemlich auf den Keks gehen. Egal ob beim Fernsehen, Lesen oder Essen, immer wenn er gerade anderen Dingen seine Aufmerksamkeit schenken will, starrt in sein Hund an - bis er wieder im Mittelpunkt steht.

Auch wenn er gerade etwas Leckeres in seinem Ofen zubereitet, starrt der kleine Vierbeiner solange darauf, bis er auch ein paar Bissen davon abbekommen hat. Was zwar äußert süß und liebenswert wirkt, könnte einem auf Dauer wohl doch etwas auf die Nerven gehen.