Ein entsetzlicher Vorfall erschüttert Santa Rosa, Kalifornien, als eine Frau ohne Kopf entdeckt wurde. Der Hauptverdächtige, Luis Aroyo-Lopez, sorgt für Bestürzung in der Nachbarschaft und über die Grenzen hinaus. Die örtliche Polizei reagierte schnell auf den Anruf und fahndete nach dem 24-Jährigen, der mit einem verstörenden Tatmuster entkam.

Besorgnis herrscht über die Freilassung des Verdächtigen aus dem Gefängnis. Ein Polizeisprecher betonte, dass Aroyo-Lopez zuvor wegen gewaltsamer Übergriffe und illegalen Waffenbesitzes inhaftiert war, doch ohne Verbindung zum aktuellen grausamen Verbrechen.

UPDATE-HOMICIDE SUSPECT IS IN CUSTODY. Luis Aroyo-Lopez has been caught. Details to follow when available. pic.twitter.com/bHCk43jAXe