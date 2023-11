Thiems Saison endet mit Niederlage gegen Humbert Das Tennisjahr von Dominic Thiem ist am Dienstag zu Ende gegangen. Der Niederösterreicher musste sich beim ATP250-Turnier in Metz, seinem letzten in dieser Saison, im Achtelfinale dem Franzosen Ugo Humbert nach starker Leistung mit 6:7(5),6:4,3:6 geschlagen geben.