Manchester City & Leipzig lösen in Champions League Achtelfinal-Ticket

Vorentscheidung in der Champions-League-Gruppe H. Titelverteidiger Manchester City, die Bern 3:0 besiegen und Leipzig nach einem 2:1-Sieg gegen Roter Stern Belgrad, haben vorzeitig das Achtelfinalticket gelöst. Dormtund ist dank einem Sabitzer-Assist neuer Leader der Todesgruppe F.

Manchester City und RB Leipzig haben sich als erste Teams für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Titelverteidiger ManCity setzte sich zu Hause gegen Young Boys Bern mit 3:0 durch. Auch Leipzig ist nach einem 2:1 bei Roter Stern Belgrad nicht mehr aus den Aufstiegsrängen zu verdrängen. Marcel Sabitzer leistete bei Dortmunds 2:0-Sieg gegen Newcastle einen Assist. AC Milan gewann den Schlager gegen PSG 2:1, der FC Barcelona unterlag Schachtar Donezk 0:1.

In Mailand stand anfangs Gianluigi Donnarumma im Mittelpunkt. Der Paris-Torhüter wurde bei der ersten Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte gnadenlos ausgepfiffen und mit Geldscheinen beworfen. Das Topspiel hielt, was es versprochen hatte. Milan Skriniar brachte PSG nach einem Corner und Kopfball-Vorarbeit seines Abwehrkollegen Marquinhos ebenfalls per Kopf in Führung (9.).

+++ Die Champions-League-Konferenz im LIVETICKER zum Nachlesen +++



Auf der Gegenseite schlug Rafael Leao mit einem sehenswerten Fallrückzieher aus fünf Metern zu (12.). Es war Milans erstes CL-Tor in dieser Saison. Donnarumma hatte zuvor einen Schuss von Olivier Giroud abprallen lassen. Giroud entschied die Partie nach einer Flanke von Theo Hernandez per Kopf (50.). PSG verzeichnete durch Ousmane Dembele (27./Latte) und Lee Kang-in (88./Außenstange) zwei Aluminiumtreffer.

Dortmund führt Todesgruppe an

Dortmund hievte sich mit dem zweiten Sieg in Folge an die Spitze der Gruppe F, einen Zähler vor Paris und einen weiteren vor Milan. Der BVB war vor seinen Heimfans von Beginn an das aktivere Team. Sabitzer zeigte wie im Hinspiel vor zwei Wochen in Newcastle (1:0) eine starke Vorstellung. Der 29-Jährige leitete das 1:0 mit der Ferse ein. Niclas Füllkrug spielte ihm den Ball mit dem Kopf zurück, ehe ihn der Steirer im Zentrum noch einmal fand. Füllkrug verwertete sicher (26.). Für den deutschen Teamstürmer war es das erste Champions-League-Tor seiner Karriere, für Sabitzer der erste Scorerpunkt in der Königsklasse seit fast drei Jahren.

Nach Seitenwechsel legte Newcastle einen Gang zu, Zählbares gab es für den aktuellen Tabellensechsten der englischen Premier League aber nicht. Stattdessen sorgte Julian Brandt aus einem Konter nach einem langen Ball des Ex-Salzburgers Karim Adeyemi für die Entscheidung (79.). Dortmund rehabilitierte sich damit auch für die 0:4-Heimpleite am Samstag im Ligaschlager gegen Bayern München.

ManCity gewann auch das vierte Gruppenspiel souverän. Erling Haaland brachte den englischen Meister nach einem Foul an Matheus Nunes per Elfmeter in Führung (23.). Nach Seitenwechsel legte der Norweger von der Strafraumgrenze seinen 39. Treffer im 34. CL-Spiel nach (51.). Dazwischen war Phil Foden erfolgreich, der sich nach Pass von Jack Grealish auf der rechten Seite sehenswert durchgesetzt hatte (45.+1).

ÖFB-Trio fix im Achtelfinale

Mit Leipzig durften sich die ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager, der in der Startformation stand, sowie die eingewechselten Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald über den Aufstieg freuen. Die Sachsen gingen in Belgrad durch eine Einzelaktion von Xavi Simons früh in Führung (8.). Lois Openda legte nach (78.), ehe ein Eigentor von Benjamin Henrichs die Partie noch einmal spannend machte (81.). Roter Stern mit Kapitän Aleksandar Dragovic hält allerdings weiterhin nur bei einem Punkt.

Barcelona ließ die erste Chance, den ersten Achtelfinal-Einzug seit drei Jahren zu fixieren, aus. Das Team von Trainer Xavi enttäuschte im Hamburger Volksparkstadion, das Schachtar als Ausweichquartier dient, und bezog die zweite Niederlage in den jüngsten drei Pflichtspielen. Die Katalanen brachten ihren Stürmerstar Robert Lewandowski nie wirklich ins Spiel. Der frühere Weltfußballer wartet mittlerweile mehr als sechs Wochen vergeblich auf einen Torerfolg. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Danylo Sikan per Kopf (40.). Der FC Porto schloss in Gruppe H durch einen 2:0-Heimsieg gegen das punktelose Schlusslicht Royal Antwerpen zu Tabellenführer Barcelona auf. Donezk lauert drei Zähler hinter dem Spitzenduo.

In Gruppe E stürmte Atletico Madrid mit dem höchsten CL-Heimsieg seiner Geschichte an die Spitze. Die Madrilenen dominierten beim 6:0 gegen Celtic Glasgow nach Belieben, agierten aber auch fast 70 Minuten in Überzahl. Antoine Griezmann (6., 60.) und Alvaro Morata (45.+2, 76.) schnürten jeweils einen Doppelpack. Im Parallelspiel bezwang Lazio Rom dank eines Treffers von Kapitän Ciro Immobile (45.+1) den bisherigen Leader Feyenoord Rotterdam mit 1:0. Bei Feyenoord kam Gernot Trauner nach über einem Monat Pause wegen Knieproblemen zu seinem Comeback. Der Oberösterreicher wurde für den am Kopf verletzten Bart Nieuwkoop ein- und nach der Pause wieder ausgewechselt (20. bzw. 74. Minute).