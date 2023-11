Arnautovic feiert in Salzburg gegen Bullen Österreich-Premiere

Marko Arnautovic ist zurück! Ausgerechnet Salzburgs Champions-League-Highlight vor Heimpublikum gegen Inter Mailand soll morgen (21 Uhr/ live auf ServusTV & Sky) zur Bühne des ÖFB-Rekordmanns werden.

Rund eineinhalb Monate nach seiner Oberschenkel-Verletzung, und damit viel früher als erwartet, meldet sich der Nerazzurri-Joker wieder topfit. Das gab Inter-Coach Simone Inzaghi nach dem 2:1-Auswärtserfolg gegen Atalanta Bergamo bekannt.

Erstes Arnie-Klub-Spiel auf heimischen Boden

Nur 350 Pflichtspielminuten hat Arnautovic seit Sommer absolviert. Da zählen die beiden ÖFB-Einsätze gegen Moldau und Schweden aber bereits dazu. In letzterer Partie gelangen dem 34-Jährigen am 12. September auch seine einzigen beiden Treffer in diesem Jahr. Zwölf Tage danach dann die Schockmeldung. Die Wolken haben sich aber wieder gelichtet und „Arnie“ soll in der Bullen-Arena wieder als „Tor-Joker“ für Furore sorgen. Besonders: Kommt er in Salzburg zum Einsatz, wäre es auf Klubebene sein erstes Pflichtspiel auf heimischen Boden.

Verletzungsschock für Ex-Bayern-Star Pavard

Verteidiger Benjamin Pavard wird hingegen nicht die Reise nach Österreich antreten. Der Franzose erlitt gegen Atalanta eine Patellaluxation im linken Knie und muss drei bis vier Wochen eine Funktionsschiene tragen. Nach nur 30 Minuten ging der Ex-Bayern-Profi vor Schmerzen zu Boden und musste anschließend sogar mit einer Trage in die Kabine gebracht werden.