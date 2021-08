Ronaldo: Bahnt sich doch noch Mega-Transfer an?

Noch vor wenigen Tagen hat Cristiano Ronaldo auf Instagram höchstpersönlich über die zahlreichen Transfer-Gerüchte Stellung genommen. "Die ständigen Spekulationen um seine Person seien nicht nur für ihn als Mensch und Spieler respektlos, vielmehr sei "die frivole Art und Weise, auf die in den Medien über meine Zukunft berichtet wird, auch respektlos gegenüber allen beteiligten Klubs, ihren Spielern und ihren Mitarbeitern."

Heute im Ligaspiel gegen Udinese soll der Superstar freiwillig auf der Bank sitzen, um taktisch vielleicht neue Möglichkeiten am Transfermarkt zu ergattern. Das berichtet unter anderem Transferexperte Fabrizio Romano. Er spricht außerdem, dass Juventus noch kein konkretes Angebot für den mehrfachen Weltfußballer auf dem Tisch liegen hat.

Der Transfer-Poker um Cristiano Ronaldo scheint doch noch weiterzugehen ...

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. ???????????? #Ronaldo



He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk