Model und Ronaldo-Freundin Georgina Rodriguez lässt mit einem überraschendem Bekenntnis aufhorchen.

Superstar Cristiano Ronaldos Körperkult sucht seinesgleichen. Der 36-Jährige investiert unaufhörlich in seinen Traum-Body - sein Fitnesslevel ist am Anschlag. Auch seine Partnerin Georgina Rodriguez findet Gefallen an sportlicher Ertüchtigung. Für Instagram posiert das Traum-Pärchen nach einem anstrengendem Workout. Doch der gemeinsame Zeitvertreib war für das argentinische Model anfangs nicht so einfach, wie sie nun in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Il posticipo“ offenbarte.

„Am Anfang war es wirklich schwierig. Ich habe mich geschämt, mit Cristiano zu trainieren. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, die Übungen im selben Raum wie er machen zu müssen.“



Rodriguez gibt zu: „Er trainiert zweifellos mehr und viel besser als ich. Es gibt wirklich keine Vergleiche. Er ist ein Profisportler, in Sachen Fitness schlägt mich Ronaldo. Da musste ich auch mal zurücktreten.“ Nicht unverständlich bei dem Programm, das CR7 an den Tag legt!

Ronaldos Training endet nämlich nicht am Gelände von Juventus Turin - auch zuhause schiebt der Stürmer Extraschichten ein. „Cristiano trainiert morgens und trainiert dann nachmittags wieder. Er ist ein unermüdlicher Athlet, es ist erstaunlich, wie er sich konzentriert und sich voll und ganz seiner Leidenschaft für den Fußball widmet.“

"Jetzt liebe ich es"

Einen Vorteil hat allerdings das Training mit Cristiano. Georgina lerne viel über den Körper und Fitness, sagt: „Ich habe den bestmöglichen Lehrer zu Hause und lerne dank ihm jeden Tag etwas Neues.“



Immerhin: Aktuell trainiert sie sogar gerne mit ihm! Rodriguez: „Jetzt liebe ich es, mit ihm Sport zu treiben.“