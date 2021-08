SKN-Lady posiert mit Ronaldo

Nach einem 7:0-Feuerwerk der SKN-Damen gegen Besiktas schnappt sich eine Spielerin noch einen Bonus.

Für das St. Pöltner Fußball-Frauenteam verlief der Fußballabend am Mittwoch wie am Schnürchen. In der ersten Runde der Champions-League-Qualifikation gaben sich die SKN-Ladys keine Blöße und fertigten Besiktas Istanbul am deutlich mit 7:0 (5:0) ab. Der Sieg des Serienmeisters, bei dem Stefanie Enzinger mit einem Hattrick und zwei Assists herausragte, war gegen überforderte Türkinnen zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Dennoch war es eine Abwehrspezialistin die im Anschluss das Foto des Tages abstaubte. Alexandra Bíróová ergatterte nämlich ein gemeinsames Bild mit Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo. St. Pölten verweilt gerade beim Miniturnier der CL-Quali, das im Juventus Training Center in Turin stattfindet. Dort befindet sich bekanntlich auch der portugiesische Angreifer - der 36-Jährige spielt für für den italienischen Top-Klub.



Im Finale des Mini-Turniers müssen die Niederösterreicherinnen dann gegen den Gastgeber und die Frauenmannschaft von Juve ran, die ihrer Favoritenrolle mit einem 12:0 (4:0) gegen Kamenica Sasa aus Nordmazedonien ebenfalls gerecht wurden, St. Pölten erwartet mindestens ein Gegner auf Augenhöhe.