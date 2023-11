Youngster Konate ist Salzburgs-Torkönig

Während sich Champions-League-Vorjahres-Finalist Inter Mailand am Mittwoch (21 Uhr/ServusTV) auf die Rückkehr von Stürmer Marko Arnautovic freut, ruhen bei Serienmeister Salzburg alle Hoffnungen auf Torjäger Karim Konate.

Erst im Sommer schaffte der 19-Jährige endgültig den Sprung vom FC Liefering zu den Profis des FC Red Bull Salzburg. Und seit dem ist der Youngster ist nicht zu bremsen. Beim 2:0-Sieg gegen WSG Tirol avancierte der Ivorer mit seinem Doppelpack nicht nur zum Matchwinner, sondern er schoss die Bullen auch zurück an die Tabellenspitze. Zudem führt der Stürmer mit acht Treffern in 13 Spielen gemeinsam mit Austrianer Andreas Gruber und Hartbergs Maximilian Entrup die Bundesliga-Torschützenliste an.

Premier-League-Klub klopf bereits an der Tür

Zuletzt weckte Konate Interesse aus Frankfurt. Doch damit nicht genug. Auch Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion soll Interesse am Bullen-Talent haben. Muss sich der Serienmeister also Sorgen machen? Nein, ganz im Gegenteil! Erst im August verlängerte der Torkönig seinen Vertrag bis 2028. Wechselt er demnach aber schon davor, blüht den Mozartstädtern der nächste Millionen-Deal.

Top-10 der Bundesliga Torschützenliste: