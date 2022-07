Hund am heißesten Tag des Jahres inmitten von Müll ausgesetzt

Der Hund wurde in der englischen Stadt Liverpool ohne Wasser und Futter inmitten von Müllbergen ausgesetzt. Das alles während einer riesigen Hitzewelle.

Kein Herz für Tiere zeigte ein Besitzer aus Liverpool. Er setzte seine Boxerhündin mitten in einer Hitzewelle aus. Zudem ließ der Besitzer weder Futter noch Wasser zurück, dafür einen riesigen Müllberg. Die Tierschutzorganisation RSPCA erhielt einen besorgten Anruf von Nachbarn, nachdem eine Hündin vom Typ Boxer "mehrere Tage lang" in einem Garten gesehen worden war.



Als Inspektor Anthony Joynes vor Ort eintraf, stellte er fest, dass der Besitzer das Grundstück bereits verlassen hatte. In einem Video hielt er die entsetzlichen Szenen fest. "Ich befinde mich gerade im hinteren Garten des Anwesens. Der Hund soll dort ausgesetzt worden sein. Das ist der Zustand und die Umgebung, in der der Hund lebt. Hier gibt es weder Futter noch Wasser. Der hintere Garteneingang ist durch einen Haufen von Plastiktüten, leeren Flaschen und Bierdosen versperrt."