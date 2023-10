Hund wird nach drei Tagen aus Höhle gerettet: DAS machte die Rettung zu einem Wunder

Um die Lage im Auge zu behalten, installierten die Feuerwehrmänner Kameras in der Höhle

Ein Drama ereignete sich in Tennessee, als der Jagdhund "Charlie" sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand. Es begann damit, dass Charlie in einer Höhle gefangen war, und die Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zu seiner Rettung. Doch die Rettungsmission war alles andere als einfach, denn in der Höhle stießen sie auf eine unerwartete Überraschung.

Bär schlief auch in Höhle

Nur wenige Meter von Charlie entfernt schlief ein Bär, der stolze 90 Kilogramm wog. Das "Waldens Creek Volunteer Fire Department" teilte diesen Vorfall auf Facebook mit.

Solange der Bär in der Nähe war, konnten die Feuerwehrleute nicht zu Charlie hinabsteigen, und der Hund musste in zwölf Metern Tiefe auf Hilfe warten.

Um die Lage im Auge zu behalten, installierten die Feuerwehrmänner Kameras in der Höhle, um den Moment abzuwarten, in dem der Bär die Höhle verlassen würde.

Nach drei Tagen in gefährlicher Gesellschaft konnte Charlie gerettet und mit seinem erleichterten Herrchen wiedervereint werden. Seine Rettung verlief erfolgreich, und die Feuerwehr berichtete, dass Charlie nach diesem aufregenden Abenteuer "dehydriert und hungrig", aber ansonsten in "guter Verfassung" war.