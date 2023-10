Blitzeinschlag: Jet muss kurz nach Start notlanden

Laut einer Sprecherin der Fluggesellschaft entschieden die Piloten, den Flug aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen und in München zu landen.

Schock in der Luft! Eine Condor-Maschine mit 178 Passagieren an Bord erlebte am Sonntag kurz nach dem Start in Hamburg eine unerwartete Kursänderung. Statt dem türkischen Traumziel Antalya anzusteuern, führte der Weg plötzlich nach München.

Der Grund für dieses unerwartete Manöver?

Ein Blitzschlag! Laut einer Sprecherin der Fluggesellschaft entschieden die Piloten, den Flug aus Sicherheitsgründen zu unterbrechen und in München zu landen. In nur etwas mehr als einer Stunde nach dem Start setzte Flug DE154 sicher auf dem Münchner Boden auf, wie auf "Flightradar24" verfolgt werden konnte.

© flightradar24

Condor reagierte rasch und stellte eine Ersatzmaschine bereit. Mit nur zweistündiger Verspätung starteten die 178 Passagiere in Richtung Antalya.

Die betroffene Airbus-Maschine wird derzeit in München technisch überprüft. Allerdings sieht es nach ersten Erkenntnissen danach aus, dass sie bald wieder in den Flugbetrieb integriert werden kann.

Selbst die Flugzeug-Elektronik würde von einem Blitzschlag nicht beeinflusst. Dank mehrfacher Schutzmaßnahmen sind Flugzeuge laut VDE gegen den Ausfall sicherheitsrelevanter Systeme geschützt.