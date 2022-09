In der Dusche pinkeln: So sparen Sie tausende Liter Wasser

Die Energieknappheit bringt auch ungewöhnliche Vorschläge ans Tageslicht. So viel Wasser können Sie sparen, wenn Sie während des Duschens in die Badewanne urinieren.

Die Toilettenspülung macht nach Angaben der Umweltschutzbehörde etwa 27 % des Wasserverbrauchs. Gerade das Spülen nach dem Toilettengang verbraucht eine Menge an Wasser. So sind es im Schnitt sechs Liter, die pro Klogang verbraucht werden. Eine Menge, wenn man dies auf ein ganzes Jahr aufrechnet.

Daher schlagen nun Wissenschaftler vor, einmal am Tag in die Badewanne zu pinkeln, am besten während des Duschens. Ein weiterer Vorteil, man kommt nicht mit den Bakterien auf der Klobrille in Kontakt. Addiert man die sechs Liter hoch auf ein Jahr, so werden rund 2.200 Liter pro Haushalt gespart.

Ob sich dieser Trend tatsächlich durchsetzen wird, bleibt aber anzuzweifeln.