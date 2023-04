In der Nacht von Fledermaus gebissen: Mann stirbt an Tollwut

Ein Mann starb, nachdem er aufgewacht war und eine tollwütige Fledermaus in seine Hand gebissen hatte.

Ein Mann im US-Bundesstaat Minnesota wachte mitten in der Nacht auf und fand eine Fledermaus, die ihn in die Hand gebissen hatte. Trotz ärztlicher Behandlung starb er Monate später an den Symptomen. Der namenlose 84-Jährige aus dem Bundesstaat Minnesota wachte mitten in der Nacht auf und fand das Tier an seiner Hand. Er verscheuchte das Tier und wusch sich sofort die Hände mit Seife, bevor er sich mit seiner Frau wieder ins Bett legte.

Das Paar erhielt daraufhin eine postexpositionelle Tollwutprophylaxe (PEP), die eine Reihe von Impfstoffen gegen die Krankheit und Antikörperinjektionen umfasste. Der Mann musste jedoch zurück ins Spital, nachdem er wenige Monate später an starken Schmerzen litt. Bei seinem letzten Besuch wurde er von Nachtschweiß, Gesichtslähmung und Schmerzen im linken Ohr geplagt, und sein rechtes Auge war rot geworden. Er erlitt eine Enzephalitis - eine schwere Schwellung des Gehirns und des Rückenmarks - und starb 15 Tage später, wie aus einem neuen Bericht im Journal of Clinical Infectious Diseases hervorgeht.

Tests ergaben, dass er die gleiche Tollwut entwickelt hatte wie die Fledermaus, die ihn gebissen hatte. Die Gesundheitsbehörden erklärten, dies sei der erste bekannte Fall eines Tollwutpatienten in den USA, der nach einer "rechtzeitigen und angemessenen" Prophylaxebehandlung gestorben sei.

Die CDC fügte jedoch hinzu, dass die Probleme möglicherweise auf eine nicht diagnostizierte Immunkrankheit zurückzuführen sind, die die Wirksamkeit der Impfstoffe beeinträchtigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass jährlich weltweit 59 000 Menschen an der Krankheit sterben