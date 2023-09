In diesem Geschäft dürfen Angestellte Diebe nicht mehr verfolgen

Ein mittlerweile virales Video zeigt, wie sich zwei Mitarbeiterinnen den Dieben in den Weg stellten. "Verschwindet", wiederholte eine der beiden, bevor sie die Polizei verständigte.

In den Vereinigten Staaten häufen sich in den letzten Jahren Raubüberfälle auf Einzelhändler. Doch in immer mehr Unternehmen drohen ihren Mitarbeitern Kündigungen, falls sie sich Dieben in den Weg stellen.

Immer mehr Diebstähle

Target Corporation, der zweitgrößte Discounter des Landes, wird nach eigenen Angaben mehr als eine halbe Milliarde US-Dollar an Diebe verlieren. Nordstrom, Whole Foods und andere große Ketten planen gar, sämtliche Standorte in Regionen zu schließen, in denen mit besonders hohen diebstahlbedingten Verlusten zu rechnen ist.

Ein Bericht von "Fox Business" enthüllt, dass Ende April 2023 zwei maskierte Männer eine Filiale des Sportbekleidungsriesen Lululemon überfallen haben. Bereits in den Vorwochen hatten sie das Geschäft mehrmals ausgeraubt – ohne Konsequenzen.

Video ging viral

Ein mittlerweile virales Video zeigt, wie sich zwei Mitarbeiterinnen den Dieben in den Weg stellten. "Verschwindet", wiederholte eine der beiden, bevor sie die Polizei verständigte.

Das Überraschende: Die Mitarbeiterinnen wurden nach dem Vorfall entlassen. "Fox Business" berichtet, dass in vielen Unternehmen mittlerweile eine "Null-Toleranz-Regel" gegenüber Mitarbeitern gilt, die Diebstähle aktiv zu verhindern versuchen. "CNN.com" berichtet, dass die Entlassung der beiden Lululemon-Mitarbeiterinnen zu ihrem Schutz erfolgte. Ähnliche Regeln gelten mittlerweile in den meisten großen Unternehmen.

Lululemon-CEO Calvin McDonald verteidigt die Entscheidung und betont: "Du hast es mit potenziell sehr aggressiven und gewalttätigen Leuten zu tun, die diese Art von Straftat begehen." Die beiden Mitarbeiterinnen hätten geltende Regeln für den Umgang mit Dieben "bewusst gebrochen" und die Diebe konfrontiert. Das rechtfertige ihre Vertragsbeendigung allemal.