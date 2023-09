Alkohol lässt andere Menschen doch nicht attraktiver wirken

In der aktuellen Studie wurden 18 männliche Freundespaare gebeten, die Attraktivität von Personen auf Fotos und in Videos zu bewerten

In früheren Studien zu diesem Thema wurden die Teilnehmer in der Regel gebeten, die Attraktivität anderer Personen auf Fotos zu bewerten, wenn sie betrunken oder nüchtern waren, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führte. In den Studien wurden Faktoren wie die Frage, ob die Teilnehmer die Personen, die sie bewerteten, tatsächlich treffen würden, nicht berücksichtigt.

Neue Studie

In der aktuellen Studie wurden 18 männliche Freundespaare gebeten, die Attraktivität von Personen auf Fotos und in Videos zu bewerten, von denen ihnen gesagt wurde, dass sie sie treffen könnten, was es den Forschern zufolge ermöglichte, auch das Phänomen des Alkohols Die Forscher verwendeten Freundespaare, um reale Situationen zu simulieren, in denen Menschen trinken könnten.

Die Männer bewerteten die Attraktivität der Personen sowohl nüchtern als auch mit einem Blutalkoholspiegel von 0,08 %. Die Forscher stellten fest, dass Alkohol keinen Einfluss auf die Bewertungen der Teilnehmer hatte.