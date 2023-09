Mann brach in Scheune ein und verging sich an Kuh

Ein unfassbarer Fall erschüttert. Ein Mann brach in eine Scheune ein und verging sich vor laufenden Kameras an einer Kuh.

Ein Mann wurde beim Sex mit einer Kuh erwischt, nachdem der wachsame Besitzer des Tieres einen Alarm ausgelöst hatte.

Horror-Fall

© BNPS ×

Nach Angaben des "Mirrors" bestätigte eine DNA-Probe, dass der 25-jährige Liam Brown am 12. Juni 2022 in Burton in der Nähe von Dorset sexuelle Handlungen mit dem Tier vorgenommen hatte.

Am 25. August brach der Mann vor dem Poole Magistrates Court in Tränen aus, als er sich der sexuellen Penetration eines lebenden Tieres und der Zufügung unnötiger Schmerzen bei einem geschützten Tier schuldig bekannte. Brown wurde auf Kaution freigelassen und wartet auf die Verurteilung am 22. September in einem Gericht.