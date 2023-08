Frau will am berühmten Festival Aliens gesehen haben

Auf Reddit verriet eine Festival-Besucherin das "Verrückteste", was sie je auf demFestival erlebt hat.

Eine Frau behauptet, einmal echte Außerirdische auf dem Burning Man gesehen zu haben und beschreibt die außerirdischen Wesen als "dreieckige Köpfe wie eine Gottesanbeterin".

Kuriose Idee

Auf Nachfrage erklärte die Reddit-Nutzerin, dass die Sichtung in der letzten Nacht der Veranstaltung stattfand, die mit der rituellen Verbrennung eines Bildnisses ihren Höhepunkt erreicht.

Auf Nachfrage erklärte die Reddit-Nutzerin, dass die Sichtung in der letzten Nacht der Veranstaltung stattfand, die mit der rituellen Verbrennung eines Bildnisses ihren Höhepunkt erreicht. Sie erinnerte sich: "Es war einer dieser Momente auf der Burn Night, in denen die Flammen noch hoch schlugen, aber der Mann schon fast umgefallen war. Ich drehte mich um, um in die Menge zu schauen, und da waren zwei große, schlanke Außerirdische in passenden Gewändern."

"Sie hatten eine Art dreieckigen Kopf wie eine Gottesanbeterin, aber mit einem verlängerten Schädel und Facettenaugen, die blinzelten und mich anschauten. Sie standen direkt hinter mir in der Menge." Als die Außerirdischen sie entdeckten, seien sie schnell geflohen.

"Sie sahen, dass ich sie sah, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, sahen sich an und sagten etwas in einer unbekannten Sprache... und machten sich aus dem Staub. Ich habe sie in der Menge verloren, als die Leute anfingen, sich für den Ansturm zu versammeln, als der Man schließlich fiel", fügte sie hinzu.