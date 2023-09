Marihuanakonsumenten haben höhere Schwermetallwerte im Körper als Nichtkonsumenten

Eine neue Studie zeigt, dass Marihuanakonsumenten höhere Schwermetallwerte in ihrem Körper haben als Nichtkonsumenten.

Der Studie zufolge hatten Marihuana-Konsumenten 27 % höhere Bleikonzentrationen in ihrem Blut und 21 % höhere Konzentrationen in ihrem Urin. Außerdem sind die Cadmiumwerte in ihrem Blut um 22 % und in ihrem Urin um 18 % höher.

Klare Ergebnisse

Diese Schwermetalle sind aufgrund ihrer Gesundheitsrisiken besorgniserregend. Cadmium, das mit Nierenerkrankungen und Krebs in Verbindung gebracht wird, kann sich im Laufe der Zeit im Körper anreichern. Schwermetalle können die Zellfunktion einschränken und stellen ein Risiko für Krebs und chronische Krankheiten dar.

Schwermetalle gibt es nicht nur bei Cannabis; Tabakraucher sind mit mehr Giftstoffen konfrontiert. Das Bewusstsein für Umweltschadstoffe ist von entscheidender Bedeutung, da die Vorschriften unterschiedlich sind und die Sicherheit der Konsumenten gefährden.