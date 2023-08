Mann findet 5.000 Dollar auf Parkplatz: Muss ins Gefängnis

Ein Mann aus Connecticut stolperte auf dem Parkplatz einer Bank über eine Tasche mit fast 5.000 Dollar. Aus einem Impuls heraus beschloss er, das Geld zu behalten, und nun, drei Monate später, muss er sich wegen Diebstahls dritten Grades verantworten.

Robert Withington, 57 Jahre alt, machte den unerwarteten Fund am 30. Mai in der Nähe einer Bank in Trumbull. Withington erklärte, er habe die Tat nicht geplant, sondern sie mit einem Lottogewinn verglichen, und er behauptete, er habe nicht gedacht, dass er stiehlt.

Kurioser Fall

Die Entdeckung führte zu einer Untersuchung durch Ermittler der Polizei von Trumbull. Dabei stellte sich heraus, dass die Tasche, die mit dem Logo der Bank gekennzeichnet war und Dokumente zur Identifizierung des Eigentümers enthielt, versehentlich vor der Bank fallen gelassen und dann von Withington aufgehoben worden war.

Nach monatelangen Befragungen, Durchsuchungen und der Analyse von Überwachungsmaterial befragten die Ermittler Withington zu seiner Anwesenheit in der Bank an diesem Tag und zu seiner Entscheidung, die Tasche zu behalten. Daraufhin wurde er wegen Diebstahls dritten Grades angeklagt, einer Straftat, die mit Gefängnis und Geldstrafe geahndet werden kann.

Withington beteuerte seine Unschuld und erklärte, er habe nie eine Straftat begehen wollen und dass ihn sein Handeln ironischerweise Geld kosten könnte.