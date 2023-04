Eine Frau aus Florida fordert eine Gefängnisstrafe für ihre eigene Mutter, nachdem ihre beiden kleinen Kinder im Abstand von weniger als einem Jahr in der Obhut ihrer Großmutter gestorben sind.

Die Großmutter, die 65-jährige Tracey Nix, wurde im November 2022 verhaftet und wegen schweren Totschlags und des unbeaufsichtigten Verlassens eines Kindes in einem Kraftfahrzeug angeklagt.

Die Behörden sagten, Nix habe Uriel mehrere Stunden lang in ihrem Fahrzeug vor ihrem Haus in Wauchula zurückgelassen, nachdem sie vom Mittagessen zurückgekehrt war. Nix sagte, sie habe "vergessen", dass das Kind im Auto war, wie es in den Gerichtsunterlagen heißt. "Wie kann man ein kleines Mädchen vergessen", sagte Uriels Vater, Drew Schock, diese Woche in einem tränenreichen Interview mit dem Lokalsender WFTS.

Uriel wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Das Büro des Sheriffs sagte, dass die Temperaturen an diesem Tag in Wauchula 33 Grad erreichten. Im Dezember 2021 starb der 16 Monate alte Sohn Ezra des Paares, ebenfalls in der Obhut von Nix. In den Gerichtsakten steht, dass Nix auf den kleinen Jungen aufpasste, als sie einschlief. Das Kind wanderte nach draußen und ertrank in einem Teich in der Nähe ihres Hauses. Sie wurde in diesem Fall nicht angeklagt.