Gerade bei einer Diät wird genau auf die Ernährung geschaut, damit der Körper die richtigen Nährstoffe und Vitamine erhält. Beim Verzicht auf Fleisch kann dem Körper aber ein wichtiges Vitamin nicht zugeführt werden.

Ärzten zufolge ist eines der wichtigsten Vitamine, die der Mensch braucht, B12, das häufig in Fleisch und Milchprodukten enthalten ist. Für veganer ist es also schwer dieses Vitamin zu bekommen. Doch das Vitamin B12 ist nicht nur in Fleisch, sonder auch in Sperma enthalten.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 fanden Forscher heraus, dass bei einem von fünf Veganern das Risiko besteht, aufgrund ihrer strengen Ernährung einen B12-Mangel zu bekommen. Da der menschliche Körper über genügend natürliche B12-Speicher verfügt, die für mehrere Jahre reichen, dauert es einige Zeit, bis sich die Auswirkungen bemerkbar machen.

Ein schwerer Mangel kann jedoch zu Anämie, blasser Haut, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und sogar Unfruchtbarkeit führen. Bei der Besprechung seiner Ergebnisse sagte Professor Sanders: "Viele Veganer denken, dass B12-Mangel ein Mythos ist, dank selbsternannter Experten im Internet."

Bei der Besprechung seiner Ergebnisse sagte Professor Sanders: "Viele Veganer denken, dass B12-Mangel ein Mythos ist, dank selbsternannter Experten im Internet." Professor Tim Key ist stellvertretender Direktor der Abteilung für Krebsepidemiologie an der Universität Oxford und erklärte: "Von allen Mikronährstoffen ist B12 derjenige, über den wir uns am meisten Sorgen machen. Ich bin besorgt, dass viele Menschen glauben, B12-Mangel sei ein Mythos. Wenn die Leute deswegen Veganer werden und sich nie die Mühe machen, nachzulesen, was man als Veganer essen muss, würde ich mir Sorgen machen, dass sie nichts über B12 wissen."