Irre Hitze: Zuggleise gehen in Flammen auf

Zugetragen hat sich der Vorfall in London zwischen Victoria und Brixton. Durch die brennenden Gleise musste der Zugverkehr eingestellt werden. Der Grund für die Flammen dürfte schlicht ein Funke gewesen sein.

Steve White, Geschäftsführer der Southeastern Railway, teilte ein Bild des Feuers im Internet und bedankte sich bei der Bahngesellschaft und der Londoner Feuerwehr: "Danke... für die prompte Reaktion auf einen Brand an der Strecke heute Morgen und dafür, dass der Zugverkehr nach Victoria sicher wieder aufgenommen werden konnte." Network Rail versicherte, dass eine Inspektion die Strecke für betriebsfähig befunden habe, sagte aber, dass man nach dem Vorfall prüfen werde, ob die Gleise ausgetauscht werden müssten.

Thank you to @NetworkRailSE and the London Fire Brigade for responding promptly to a lineside fire this morning and allowing services to safely resume to Victoria ???? pic.twitter.com/9ZYibliuyF