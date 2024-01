Irrer Möchtegern-Arzt kastrierte aus Spaß Männer

Der Rentner hat offenbar keinerlei medizinische Ausbildung.

Skandal in Thüringen: Vor dem Erfurter Landgericht steht ein 74-jähriger Rentner namens Gerhard T. wegen schwerer Körperverletzung vor Gericht. Unglaublich, aber wahr – der Rentner soll in seiner Privatwohnung in Sömmerda insgesamt acht Männer kastriert haben! Die verstörenden Taten sollen sich zwischen 2015 und 2019 ereignet haben.

Was diesen Fall besonders makaber macht: Der Rentner hat offenbar keinerlei medizinische Ausbildung. Trotzdem bietet er im Internet seine "Dienste" für 500 bis 2200 Euro an. Richter Dr. Udo Tietjen begründet den Ausschluss der Öffentlichkeit aus dem Prozess: "Es ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, bei wem und wie Geschlechtsteile entfernt worden sind, das verletzt die sexuelle und körperliche Sphäre der Opfer."

Der Angeklagte Gerhard T. äußerte sich zunächst nicht vor Gericht. Sein Verteidiger schließt jedoch nicht aus, dass er sich in den kommenden Verhandlungstagen äußern wird. Auf die Vorwürfe angesprochen, winkt der Rentner jedoch ab: "Das ist ganz großer Käse!" Berichten zufolge führte das Verhör eines Österreichers einen bayerischen Kripobeamten auf die Spur des Tatverdächtigen.