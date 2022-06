Ist meine Katze ein Psycho?

Wenn Sie diese Alarmsignale bei Ihrer Katze feststellen, ist Ihr geliebtes Tier ein waschechter Psychopath.

Nicht nur Menschen können in die falsche Richtung abgleiten. Auch manche unserer Haustiere haben echte psychopathische Züge. Wie man das herausfinden kann, erklärt eine aktuelle Studie der Universität Liverpool. Die Forscher untersuchten das Verhalten von über 2000 Hauskatzen gegenüber ihren Besitzern. Die Ergebnisse wurden im "Journal of Research and Personality" veröffentlicht.

Die Experten entwickelten einen Fragebogen, der beantworten soll, ob der geliebte Vierbeiner ein Psychopath ist oder nicht. Verhält sich der Vierbeiner empathisch oder doch gefühllos aggressiv?

Mehrere Alarmzeichen sollen darauf hindeuten, dass mit dem Tier etwas nicht ganz in Ordnung ist. Etwa, wenn die Katze ihre Beute zu lange quält, bevor sie ihr Opfer tötet. Oder, wenn das Tier unter starken Stimmungsschwankungen leidet oder Aggression gegenüber Menschen zeigt.