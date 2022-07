Jason Momoa in Frontal-Crash verwickelt

"Aquaman" Jason Momoa mag es auch neben der Kinoleinwand rasant. Am Wochenende war der Hollywood Star jedoch in einen Autounfall verwickelt.

Der Schauspieler Jason Momoa ist mit seiner Rolle als Rolle des "Aquaman" zur absoluten Top-Liga der Hollywood-Superstar aufgestiegen. Auch in der "Game of Thrones" Blockbuster-Serie war der mittlerweile 42-jährige zu sehen.

Doch neben der Leinwand ist der Filmstar nicht vom Glück verfolgt. Am Wochenende war Momoa in einen Frontalcrash in Los Angeles verwickelt. Er war mit einem Motoradfahrer zusammengstoßen. Der Zusammenstoß ereignete sich, als der Motorradfahrer die Spur kreuzte und gegen die vordere linke Seite seines Autos stieß, so TMZ.

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, nachdem er von Momoas Windschutzscheibe abprallte und sich über das Fahrzeug rollte. Momoa wurde nicht verletzt.