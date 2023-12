Junges Paar fummelt im Stadion – und landet auf der Leinwand

Beeindruckende 100.000 Zuschauer fasst der Melbourne Cricket Ground in Down Under. Beim Cricket-Test zwischen Gastgeber Australien und Pakistan kamen immerhin rund 38.000 Fans ins Stadion. Diese bekamen aber nicht nur ein Länderspiel, sondern auch ein junges Paar in Action, zu sehen.

Seit Donnerstag geht ein kurzes Video viral, das den peinlichen Vorfall zeigt. Das junge Paar kommt sich gerade näher, als es plötzlich auf der Stadion-Leinwand zu sehen ist.

Wait a minute what did we all just see? Yet you are complaining about missed catches? ????????‍♀️????#PAKvsAUS pic.twitter.com/8yA6pCagXv