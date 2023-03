Katze und Eule liefern sich bizzares Starr-Duell

Diese Hauskatze und eine wilde Eule lieferten sich einen heftigen Kampf über eine Fensterscheibe hinweg in einem Haus in Fargo, ND.

James Schiltz, der die Aufnahmen gemacht hat, sagte gegenüber Storyful, er sei "erstaunt" gewesen, die Eule so nahe an seinem Wohnzimmer zu finden. Wir haben vor kurzem viel Schnee bekommen, also war es für die Eule wahrscheinlich eine Herausforderung, Nahrung zu finden", sagte er. #owl #cat #crazy #nature #wildlife #fypシ #funny ♬ original sound - James @jfitjames Bro just wanna have a play date #fyp Schiltz postete den Clip auf TikTok mit der Bildunterschrift: "Das ist nicht das, was ich erwartet hatte, als ich meine Katze beim Grasen sah. Bis zum 17. März wurde das Video bereits mehr als 8,2 Millionen Mal aufgerufen.