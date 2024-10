Katzen-Baby von Feuerwehr gerettet

Ein Katzenbaby hat die Feuerwehr in München Schwabing ordentlich auf Trab gehalten.

Das Tierchen hatte sich in der Feuerwache Schwabing eingenistet und sorgte für ordentlich Trubel.

Komisches Geräusch

Die Kollegen der Feuerwehr waren am Donnerstag in der Früh gegen 9.30 auf dem Weg zur Arbeit, plötzlich fiel den Feuerwehrleuten ein komisches Geräusch auf. Es kam aus einem der Dienstwägen. Als die Männer begannen, der Sache auf den Grund zu gehen, machten sie eine famose Entdeckung. Eine kleine süße Katze saß im Motorraum. Befreien ließ sich der Vierbeiner nicht so einfach.

Sechs Feuerwehrleute

Als sie aus dem einen Einsatzauto "befreit" werden konnte, sprang sie einfach in das nächste Feuerwehrauto. Die Einsatzkräfte erzählten die Geschichte so: "Nachdem die Katze den Motorraum des ersten Fahrzeuges verlassen hatte, begab sie sich auf direktem Wege in den eines zweiten abgestellten Feuerwehrfahrzeuges." Mehr als sechs Feuerwehrleute waren im Einsatz. Als sie das Fellknäuel dann endlich finden konnten, empfing die Katze ihre Retter mit Fauchen und Kratzen.