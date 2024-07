Miau-Protest: Katzen streiken wegen Whiskas

Das geht gar nicht - wenn es nach den Miezen geht. Die Katzen treten jetzt in den Futter-Streik. Das steckt dahinter.

Man ist, was man frisst - oder so ähnlich. Auf vier Pfoten bestreiken die Katzen jetzt dieses Futter.

Hungerstreik

Schmeckt es nicht oder was ist der Grund? Man wird es wohl nie so genau herausfinden. Klar ist aber: Bei den Katzen in Neuseeland ist die Stimmung im Eimer. Sie treten jetzt in den Hungerstreik.

Massive Katerstimmung

Neues Rezept

Nach einer Änderung der Whiskas-Rezeptur klagen die Katzen-Besitzer darüber, dass die Vierbeiner regelmäßig Durchfall bekämen. Die Tiere weigern sich jetzt, das Futter zu fressen.

Zwischen Katzenklo und Katzenärger

Katerstimmung

Schlecht für die Katzen, die Besitzer und Whiskas. Eigentlich sollte das neue Trockenfutter besonders munden: ""Eine vielfältige Auswahl an Geschmacksrichtungen für die wählerischsten Katzen“, heißt es in der Produktwerbung. War wohl nichts. Die Katzen sehen das anders und haben mächtig Katerstimmung.