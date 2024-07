König Charles kauft sich neuen Luxus-Tempel

Eine wahrlich königliche Luxusbleibe hat sich Charles jetzt zugelegt. Einziehen wird er aber wohl nie. Warum eigentlich?

An Palästen, Schlössern, edlen Häusern und allen Anderem mangelt es dem britischen Königshaus eigentlich nicht. König Charles hat sich jetzt trotzdem eine neue Luxus-Bleibe zugelegt. Einziehen wird aber wohl nie.

Was das Herz begehrt

Da ist alles dabei, was das Herz begehrt: Pool, mehrere Schlafzimmer, ein Mega-Saal und Luxus so weit das Auge reicht. Charles hat in der Billionaires Row im New Yorker Stadtteil Manhattan eine neues Appartement erworben. Umgeben von den teuersten Wohnungen der Millionen-Stadt.

Das ist der neue Tempel von Charles in New York:

334 Quadratmeter

Laut der "New York Post" wurde die Residenz 11A letzte Woche für 6,63 Millionen Dollar (rund 6 Millionen Euro) verkauft. Der neue Besitzer der 334 Quadratmeter großen Bleibe im elften Stock ist der König der Briten höchstpersönlich: "His Majesty the King in Right of Canada, Represented by the Minister of Foreign Affairs".

Hier wird der König nie sein

Weder privat noch anderweitig wird der König oder jemand anders aus der königlichen Familie dort residieren. Der Grund ist ein einfacher: Auf Anfrage der "New York Post" erklärte Robert McCubbing (er hat das Geschäft abgewickelt), warum der König als neuer Besitzer gelistet ist: "Die Wohnung wurde für das Generalkonsulat von Kanada in New York gekauft."

Das gute alte Commonwealth

Da Kanada Teil des Commonwealth ist, ist Charles auch das Staatsoberhaupt von Kanada." Solche Käufe auf diese Art und Weise abzuwickeln, sei eine Standard-Prozedur, die völlig üblich sei. Schade für den König. Ein schönes Plätzchen in New York geht ihm durch die Lappen. Er wird es sicher verschmerzen können.