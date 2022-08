Kleidung verfangen: Teenager wird in Holzhäcksler eingesaugt

Ein Jugendlicher aus Pennsylvania, USA, ist gestorben, nachdem er bei seinem Sommerjob in eine Holzhackmaschine gezogen wurde.

Isiah Bedocs arbeitete bei einem Baumbeseitigungsdienst, als seine Kleidung von der Maschine im Lehigh Valley erfasst wurde, wie die New York Post berichtet. Durch das Verfangen der Kleidung wurde auch der junge Mann in den Häcksler hineingezogen. Kurz nach dem Unfall waren bereits erste Rettungssanitäter am Unfallort.



Sie brachten den 17-Jährigen mit einem Hubschrauber in ein örtliches Krankenhaus, da er "multiple traumatische Verletzungen" erlitt, wie die Polizei des Bundesstaates mitteilte. Während die Polizei noch auf den Autopsiebericht wartet, wurde der Tod des jungen Mannes als Unfall eingestuft.



Ein Nachbar, der nicht namentlich genannt werden wollte, wurde Zeuge des Unfalls und berichtete WPVI-TV: "Es ist sehr beunruhigend und sehr traurig, was dem jungen Mann passiert ist. Es tut mir sehr leid, dass er es nicht geschafft hat."



Nachdem die Nachricht von seinem Tod bekannt wurde, gab das Institut über PEOPLE eine Erklärung ab: "Unsere Herzen sind bei seinen Familienmitgliedern und Freunden, die mit dieser unvorstellbaren Tragödie zu kämpfen haben."