Kolumbien will Kokain entkriminalisieren

Das Land ist derzeit der weltweit größte Produzent dieser Droge.

Der neue kolumbianische Präsident Gustavo Petro will Berichten zufolge die Rolle des Landes im internationalen Krieg gegen die Drogen neu bewerten und mit einer möglichen Entkriminalisierung von Kokain beginnen. In seiner Antrittsrede im August sagte Präsident Petro, es sei an der Zeit zu akzeptieren, "dass der Krieg gegen die Drogen ein völliger Misserfolg war".

Seine Regierung schlägt ein Gesetz zur Entkriminalisierung und Regulierung des Konsums von Kokain und Cannabis für den Freizeitgebrauch vor. Nach Angaben der Washington Post dürfen Kolumbianer bereits kleine Mengen beider Drogen mit sich führen, aber die Vorschläge der Regierung Petro gehen viel weiter.

Petro, der am 7. August das Präsidentenamt übernommen hat, ist der erste linksgerichtete Präsident in der Geschichte Kolumbiens. Seine Wahl fällt mit einem zunehmenden Trend zur Machtübernahme durch linke Führer in historisch konservativen Teilen Südamerikas zusammen, darunter auch in anderen kokainproduzierenden Ländern wie Peru und Bolivien. Frühere kolumbianische Regierungen haben bei der Bekämpfung des illegalen Drogenhandels auf dem amerikanischen Kontinent eng mit der US-Regierung zusammengearbeitet.

Die USA sind mit den Vorschlägen nicht zufrieden. Die Vereinigten Staaten und die Regierung Biden sind keine Befürworter einer Entkriminalisierung", erklärte der stellvertretende Nationale Sicherheitsberater Jonathan Finer gegenüber der WaPo unverblümt.

Petros Amtszeit und seine Drogenvorschläge kommen etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung des Berichts der kolumbianischen Wahrheitskommission, in dem der fast 60 Jahre währende Konflikt zwischen der Regierung des Landes und der revolutionären Gruppe FARC vor dem Friedensabkommen von 2016 analysiert wird. In ihrem Bericht behauptet die Kommission, dass der kolumbianische Krieg gegen Drogen den internen Konflikt verschärft und zu Tausenden von Toten beigetragen hat.