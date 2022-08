Krankenschwester streamte eigenen Unfalltod live

Eine junge Frau hat versehentlich ihren eigenen tragischen Tod live gestreamt, nachdem sie in einem Swimming Pool eines Motels ertrunken war.

Die 24-jährige Hellen Nyabuto hatte einen Live-Stream auf Facebook gestartet, als sie in einem Pool des Key Motels in Chatsworth, Ontario, Kanada, geschwommen war. Das Video, das inzwischen gelöscht wurde, zeigt die aus Kenia stammende Krankenschwester Nyabuto, wie sie lächelt, lacht und mit den Zuschauern im flachen Teil des Pools plaudert, bevor sie zum tieferen Teil schwimmt und nach etwa drei Minuten in Schwierigkeiten gerät, berichtet der Toronto Star.

Nyabuto geriet anscheinend in den Sog. Die Zuseher mussten das Unglück mitansehen und konnten nichts unternehmen. Einige Stunden später wurde sie von anderen Motelgästen entdeckt. Eine enge Freundin von Hellen, Alfonce Nyamwaya, erzählte unterdessen, wie es der am Boden zerstörten Familie ergeht . Sie sagte: "Hellen war die Ernährerin ihrer Familie zu Hause. Sie hat sie unterstützt, und das hat eine große Lücke hinterlassen.

"Wir brauchen Gebete. Wir brauchen finanzielle Unterstützung. Lasst die Familie in Frieden trauern", sagte sie. "Lasst Hellen ruhen. Es war ein Unfall." Die Polizei der Provinz Ontario gab eine Erklärung an die lokalen Medien ab, in der sie bestätigte, dass eine Frau in einem Schwimmbad in Chatsworth gestorben sei. Sie wies auch darauf hin, dass die Ermittler auf das Video aufmerksam gemacht worden waren, das im Internet die Runde machte, bevor es schließlich von Facebook entfernt wurde.