Kunstwerke von Mikail (10) millionenfach auf Etiketten abgedruckt

Schon im Alter von Vier hat der kleine Maler Mikail sein erstes Kunstwerk verkauft. Seitdem hat er beständig an seiner Technik gearbeitet und sich als Künstler in der Szene etabliert. Nun darf er sich über eine große Kooperation mit einem deutschen Vertreiber von Mineralwasserprodukten freuen.

Insgesamt 17 Millionen Etiketten für Mineralwasserflaschen sollen mit Kunstwerken von Mikail bedruckt werden. „Ich habe insgesamt drei Bilder in meinem Atelier gemalt, die nun auf den Flaschen zu sehen sein werden“, berichtet der 10-jährige stolz. Außerdem sollen seine Bilder, welche er für die Firma Gerolsteiner angefertigt hat, auch bei einer Ausstellung am 18. November in Köln präsentiert werden.

© Gerolsteiner ×

Diese Kooperation stellt für den kleinen Mikail aber nur einen von vielen besonderen Erlebnissen dar. Kunstwerke von ihm wurden schon in New York ausgestellt und auch das Guggenheim Museum hat eines seiner Gemälde für unglaubliche 16.000 Euro versteigert.