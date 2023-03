Kurios: Mann steigt aus Auto und prügelt auf Schneemann ein

Ein Mann springt vor laufender Kamera aus dem Auto und zerstört den Schneemann eines kleinen Mädchens.

In Dudley in den West Midlands machte ein Mädchen das Beste aus den winterlichen Bedingungen und baute ihren eigenen Schneemann. Der Schneemann wurde zusammengebrochen auf dem Rasen vor dem Haus gefunden, und die Familie nahm zunächst an, dass er geschmolzen war. Als sie jedoch die Aufzeichnungen ihrer Türklingelkamera überprüften, stießen sie auf die Wahrheit.

© BPM Media

Die Aufnahmen zeigen, wie der Schneemann im Vorgarten steht, als ein Auto auf der Straße vorfährt. Dann überquert ein Mann die Straße, betritt den Rasen und tritt mit einem Stiefel auf den unschuldigen Schneemann ein, so dass er rückwärts umkippt. Dann geht der Mann zurück zu seinem Auto und fährt davon.

© BPM Media

Die Familie hat keine Ahnung, was sein Motiv war, aber der Vater - der anonym bleiben möchte - sagte, die Zerstörung des Schneemanns sei definitiv "nicht in Ordnung".