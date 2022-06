Zoo-Besucher entsetzt: Hund gerät in Gorilla-Gehege

Der Vorfall ereignete sich vergangene Woche in einem Zoo in San Diego. Ein Streuner ist in ein Gorilla-Gehege des Zoos eingedrungen.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei der großen Affen den Hund jagen. Ein TikTok-Video zeigt, wie der Hund vor den Gorillas wegläuft, die ihn verfolgen. Der Hund wirkte verängstigt, als sich die Gorillas ihm näherten. Gorillas können aggressiv sein, vor allem Männchen, die um die Vorherrschaft in der sozialen Gruppe kämpfen, oder wenn sie bedroht werden.

"Wildtierpflegespezialisten haben die beiden Gorillas erfolgreich aus dem Lebensraum zurückgerufen, sodass der Hund entfernt werden konnte. Das Rückruftraining ist Teil der regelmäßigen Sicherheitsmaßnahmen im Park", so der Park in einer Erklärung, auf ABC 10News. Laut ABC 10News war der Hund einer von zwei Tieren, die ohne Besitzer durch den Park streiften. Die Verantwortlichen des Parks wissen nicht, wie einer der Hunde in das Gorillagehege gelangen konnte.

Der Hund wurde schließlich von der San Diego Humane Society gerettet. "Die Mitarbeiter des Zoos sagten uns, dass sie glauben, dass der Hund von alleine in den Park gewandert ist und bis zum Gorillagehege vorgedrungen ist, bevor er bemerkt wurde. Der Hund ist ein Schäferhundrüde, der keinen Mikrochip hat. Er wird jetzt in die Obhut eines Streuners gegeben, während wir nach seinem Besitzer suchen. Die Tierpfleger haben dem Hund im Tierheim den Namen 'Might Joe Young' gegeben. Wir sind so froh, dass niemand verletzt wurde."", so die San Diego Humane Society in einer Erklärung.